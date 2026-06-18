$72.7584.34

Россиянка Варвара Бычкова стала лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу Euro Winners Cup

Sports.ru

Футболистка сборной России по пляжному футболу Варвара Бычкова стала лучшим бомбардиром Euro Winners Cup 2026.

Россиянка стала лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу
© Sports.ru

Турнир прошел в португальском Назаре, в соревновании приняли участие 24 команды.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Бычкова выступала в составе итальянского «Кальяри», с которым по итогам соревнования стала шестой.

В групповом этапе и утешительном плей-офф Бычкова забила 13 мячей.

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости