Россиянка стала лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу

Россиянка Варвара Бычкова стала лучшим бомбардиром турнира по пляжному футболу Euro Winners Cup
Футболистка сборной России по пляжному футболу Варвара Бычкова стала лучшим бомбардиром Euro Winners Cup 2026.
Турнир прошел в португальском Назаре, в соревновании приняли участие 24 команды.
Бычкова выступала в составе итальянского «Кальяри», с которым по итогам соревнования стала шестой.
В групповом этапе и утешительном плей-офф Бычкова забила 13 мячей.
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Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»