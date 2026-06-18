ЦСКА отдал игрока в аренду «Пари НН»

ЦСКА отдал своего футболиста в аренду «Пари НН»
Московский ПФК ЦСКА объявил о переходе своего игрока Глеба Пополитова в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. 18-летней футболисты будет выступать за нижегородцев до лета 2027 года.
«Глеб Пополитов переходит в «Пари НН» на правах аренды. ПФК ЦСКА и ФК «Пари НН» договорились об аренде 18-летнего футболиста до июня 2027 года. Желаем Глебу успехов в новом сезоне!» — написала пресс-служба армейского клуба в своём телеграм-канале.
Напомним, вторую часть прошедшего сезона Глеб Пополитов провёл в футбольном клубе «Чайка», за который успел сыграть в 20 матчах, забив пять мячей и отдав две результативные передачи.
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Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»