Мостовой назвал Генича "футбольным человеком"

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что Константин Генич – футбольный человек.

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Ранее комментатор «Матч ТВ», говоря о Мостовом, сказал: «Если назовет меня «полуфутболистом», косых взглядов с моей стороны не будет. Это нормально, когда поигравшие за сборную относятся к таким, как я, на уровне «где-то там мячик пинал».

«Генич – футбольный человек. Да, выступал на средненьком уровне, но играл в футбол. Скажу в поддержку Генича, что этим он и отличается от других своей работой, потому что комментирует по-футбольному. Это его огромный плюс. Я не люблю давать советы, но мой совет – слушайте футбольных людей, которые ему жизнь отдали. А не тех, кто случайно в футбол на компьютере играли, либо где-то два гола забили и рассказывают что-то. К слову скажу, что смотрел я футбол на чемпионате мира, а затем была студия после матча Испании. Там разбор игры делал человек, который не играл в футбол, а второго я вообще не знаю. Они еще сидят и Испанию обсуждают! Совсем что ли? В Европе бы такого не было. Один какой-то блогер, второй играл на первенстве завода, но сидят и рассказывают. У вас совесть есть?» – заявил Мостовой.

Генич является воспитанником московского «Спартака». За свою футбольную карьеру он поиграл за «Химки», «Амкар», «Торгмаш», «Псков-2000», «Монолит», а также за израильский «Маккаби Ахи» и латвийский «Вентспилс».