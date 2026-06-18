Агент вратаря "Балтики" прокомментировала интерес со стороны топ-клубов РПЛ

Агент голкипера "Балтики" прокомментировала интерес со стороны "Спартака" и ЦСКА
Марияна Кашчелан, агент вратаря "Балтики" Максима Бориско, высказалась о будущем своего клиента.
"Есть интерес, и не только от ЦСКА и "Спартака". Все будет зависеть от команды и предложения!" - передает слова агента "Матч ТВ".
Бориско присоединился к "Балтике" в 2019 году, перейдя из "Кубани". В прошедшем сезоне 26-летний вратарь провел за калининградцев 23 матча, в которых 14 раз сыграл на ноль и пропустил 11 голов. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.
АртПо встретил Инфантино и попросил помочь с аккредитацией на ЧМ – тот связал его со своим помощником
Цоуфал, Шик, Крейчи, Окон – в составах Чехии и ЮАР на матч ЧМ-2026
Данило перед матчем с Гаити: «Нельзя думать о разгроме – видели, как Кабо-Верде оборонялась против Испании? Бразилии нужно бороться за каждый мяч и играть красиво»
АртПо встретил Инфантино и попросил помочь с аккредитацией на ЧМ – тот связал его со своим помощником
Цоуфал, Шик, Крейчи, Окон – в составах Чехии и ЮАР на матч ЧМ-2026
Данило перед матчем с Гаити: «Нельзя думать о разгроме – видели, как Кабо-Верде оборонялась против Испании? Бразилии нужно бороться за каждый мяч и играть красиво»