Агент вратаря "Балтики" прокомментировала интерес со стороны топ-клубов РПЛ

Марияна Кашчелан, агент вратаря "Балтики" Максима Бориско, высказалась о будущем своего клиента.

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"Есть интерес, и не только от ЦСКА и "Спартака". Все будет зависеть от команды и предложения!" - передает слова агента "Матч ТВ".

Бориско присоединился к "Балтике" в 2019 году, перейдя из "Кубани". В прошедшем сезоне 26-летний вратарь провел за калининградцев 23 матча, в которых 14 раз сыграл на ноль и пропустил 11 голов. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.