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«Крылья Советов» продлили контракт с Рассказовым на два года

Sports.ru

«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым.

«Крылья Советов» продлили контракт с защитником
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Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает пресс-служба самарцев.

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Рассказов перешел в «Крыльев Советов» из «Спартака» зимой 2023 года. За клуб из Самары он провел 110 матчей, забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.

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