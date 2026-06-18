«Крылья Советов» продлили контракт с защитником

«Крылья Советов» продлили контракт с Рассказовым на два года
«Крылья Советов» продлили контракт с Николаем Рассказовым.
Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает пресс-служба самарцев.
Рассказов перешел в «Крыльев Советов» из «Спартака» зимой 2023 года. За клуб из Самары он провел 110 матчей, забил 4 гола и отдал 14 результативных передач.
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Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»
Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026
Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»