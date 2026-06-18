«Крылья Советов» объявили о подписании словенского нападающего

Самарские «Крылья Советов» официально объявили о подписании словенского нападающего Мартина Крамарича. Ранее футболист выступал в России за «Сочи», из которого ушёл по истечении срока контракта.

Крамарич пополнил состав «Крыльев Советов» на правах свободного агента. Он подписал с самарцами контракт сроком на три года.

«Футболист в ближайшее время присоединится к команде. Добро пожаловать в «Крылья», Мартин!» — написала пресс-служба самарского клуба.

Мартин Крамарич выступал за «Сочи» с лета 2023 года, он принял участие в 84 матчах за эту команду во всех турнирах, забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.