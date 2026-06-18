«Ростов» удалил пост о трансфере Сулейманова в ПСЖ

«Ростов» объявил о трансфере Тимура Сулейманова в «ПСЖ», но пост был удалён
Футбольный клуб «Ростов» объявил о трансфере нападающего Тимура Сулейманова в «Пари Сен-Жермен» в своём телеграм-канале. Но позже публикация о переходе форварда была удалена.
В мае Тимур продлил с ростовчанами контракт на четыре года. Сулейманов перешёл в «Ростов» из «Локомотива» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.
По итогам сезона-2025/2026 в Мир РПЛ «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место.
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Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»