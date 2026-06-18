Эксперт Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на ЧМ

Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на проходящем в эти дни в США, Мексике и Канаде чемпионате мира — 2026.

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— Бразилия, Марокко, Россия, Гаити. Вот такая бы группа была. Что бы мы, Гаити не обыграли?

— Нет, Гаити бы не обыграли.

— Как?

— Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжёлый климат. Поэтому нет. Но это я так говорю. А когда нам разрешат [играть на международной арене] — пока неизвестно. Сейчас только 15-летним пацанам разрешили. Вот тогда только получим объективную информацию, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».