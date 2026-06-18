Эксперт Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на ЧМ

Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на чемпионате мира — 2026
Футбольный эксперт Александр Бубнов предположил, как выступила бы сборная России на проходящем в эти дни в США, Мексике и Канаде чемпионате мира — 2026.
— Бразилия, Марокко, Россия, Гаити. Вот такая бы группа была. Что бы мы, Гаити не обыграли?
— Нет, Гаити бы не обыграли.
— Как?
— Вот так. Сейчас если бы мы с ними сыграли, даже в товарищеской игре, мы бы «сгорели». Плюс для нас очень тяжёлый климат. Поэтому нет. Но это я так говорю. А когда нам разрешат [играть на международной арене] — пока неизвестно. Сейчас только 15-летним пацанам разрешили. Вот тогда только получим объективную информацию, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»
Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026
Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»