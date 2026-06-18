Экс‑игрок «Сочи» подписал контракт с «Крыльями Советов»

Экс‑футболист «Сочи» Мартин Крамарич подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов»
Словенский полузащитник Мартин Крамарич перешел в самарские «Крылья Советов», сообщает пресс‑служба клуба.
Соглашение с 28‑летним футболистом рассчитано на три года.
В июне Крамарич покинул «Сочи» в связи с истечением срока контракта. Всего за южан он провел 84 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач.
Также за свою карьеру хавбек выступал за клубы «Крка», «Марибор», «Кршко» и «Браво».
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