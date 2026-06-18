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Экс‑футболист «Сочи» Мартин Крамарич подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов»

Матч ТВ

Словенский полузащитник Мартин Крамарич перешел в самарские «Крылья Советов», сообщает пресс‑служба клуба.

Экс‑игрок «Сочи» подписал контракт с «Крыльями Советов»
© ФК «Сочи»

Соглашение с 28‑летним футболистом рассчитано на три года.

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В июне Крамарич покинул «Сочи» в связи с истечением срока контракта. Всего за южан он провел 84 матча, в которых забил 23 мяча и сделал 14 результативных передач.

Также за свою карьеру хавбек выступал за клубы «Крка», «Марибор», «Кршко» и «Браво».

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