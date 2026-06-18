Выяснилось, сколько «Спартак» хочет получить за 50% прав на Барко

«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» о покупке 50% прав на полузащитника Эсекьеля Барко за $ 2,5 млн (€ 2,1 млн). Московский клуб рассчитывает получить $ 4-5 млн (€ 3,4-4,4 млн). Об этом сообщает аккаунт InfiernoRojo.com на странице в социальной сети X.

По информации источника, в «Индепендьенте» анализируют, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Возможное возвращение полузащитника в Аргентину остаётся сложным вопросом для переговоров.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.