Выяснилось, сколько «Реал» готов заплатить за переход нападающего из «Баварии»

«Реал» готов заплатить € 220 млн за переход Олисе из «Баварии» — Marca
Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в крайнем нападающем «Баварии» Майкле Олисе. В испанском клубе понимают, что потенциальный переход французского вингера может стоить более € 150 млн. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, «сливочные» могут заплатить за трансфер Олисе более € 200 млн, но не более € 220 млн.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующий контракт Олисе рассчитан до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.
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