ЦСКА опубликовал расписание матчей в июне и июле

ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей в июне и июле
Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведёт в июне и июле. Список соперников красно-синих выглядит следующим образом:
30 июня:
«Шинник» (Новогорск).
3 июля:
«Арсенал» Тула (Новогорск).
4 июля:
«Ботафого» («ВЭБ Арена»).
11 июля:
«Оренбург» (Новогорск).
14 июля:
«Локомотив» («РЖД Арена»).
18 июля:
«Динамо» Москва («ВТБ Арена»).
В сообщении ЦСКА подчёркивается, что точное время начала игр и расписание июльских матчей МИР РПЛ будут определены и объявлены позднее.
По итогам прошлого сезона московский ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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