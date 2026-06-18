ЦСКА опубликовал расписание матчей в июне и июле

Московский ЦСКА в телеграм-канале опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведёт в июне и июле. Список соперников красно-синих выглядит следующим образом:

30 июня:

«Шинник» (Новогорск).

3 июля:

«Арсенал» Тула (Новогорск).

4 июля:

«Ботафого» («ВЭБ Арена»).

11 июля:

«Оренбург» (Новогорск).

14 июля:

«Локомотив» («РЖД Арена»).

18 июля:

«Динамо» Москва («ВТБ Арена»).

В сообщении ЦСКА подчёркивается, что точное время начала игр и расписание июльских матчей МИР РПЛ будут определены и объявлены позднее.

По итогам прошлого сезона московский ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.