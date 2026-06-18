Витинья побил рекорд по выполненным передачам на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Португалии Витинья побил рекорд по количеству пасов в матче с ДР Конго (1:1) на чемпионате мира по футболу – 2026, сообщает Opta.

Игрок совершил наибольшее количество выполненных (128) и успешных (121) передач за 83 минуты встречи 1-го тура группового этапа ЧМ-2026. Оба показателя стали лучшими в истории турнира среди футболистов, не сыгравших 90 минут (с момента начала ведения статистики в 1966 году).

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.