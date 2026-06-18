«Зенит» сыграет на домашнем стадионе с «Химнасией» из Аргентины 5 июля
Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале объявила о проведении третьего матча Winline Суперсерии лета-2026, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Химнасией» из Ла-Платы (Аргентина). Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 5 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
В сообщении «Зенита» подчёркивается, что стадион откроется за два часа до стартового свистка: «гостей будут ждать развлечения для всей семьи, яркая атмосфера и международный футбол». Для посещения игры с «Химнасией» не потребуется карта болельщика.
По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский клуб занял первое место с 68 очками.
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Райзен сделал ставку, что вратарь не коснется мяча в первую минуту матча ЧМ. Пикфорд коснулся мяча на 6-й секунде – президент «Броуков» проиграл 20 тысяч рублей
Черданцев о женщинах-арбитрах: «Наивно думать, что они заставят игроков вести себя приличнее. Пока это диковинка, они будут следить за языком, но потом начнут привычно посылать «на» и «в»