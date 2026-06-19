Опубликованы результаты жеребьевки Пути РПЛ Кубка России

Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027
Состоялась жеребьёвку Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. Команды распределены по группам, в рамках которых будут бороться за выход в плей-офф Пути РПЛ.
Результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027:
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Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».
Группа В: «Краснодар», «Динамо», «Ахмат», «Факел».
Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.
Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые обыграли «Краснодар».
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