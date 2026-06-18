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Андрей Талалаев раскрыл главную задачу «Балтики» на летнее трансферное окно

Чемпионат.com

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл главную задачу калининградского клуба на летнее трансферное окно.

Андрей Талалаев раскрыл главную задачу «Балтики» на летнее трансферное окно
© Чемпионат

«Иногда я слышу, что у нас нет звёзд. Они есть — просто их недооценивают. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают. Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что «Балтике» тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», — сказал Талалаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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В прошедшем сезоне «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России, набрав 46 очков за 30 встреч.

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