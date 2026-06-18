Сборная России поздравила Капелло с юбилеем
18 июня итальянский футбольный специалист Фабио Капелло празднует день рождения. Бывшему главному тренеру мадридского «Реала», «Милана» и туринского «Ювентуса» исполнилось 80 лет.
Пресс-служба сборной России по футболу поздравила наставника с юбилеем.
«Фабио Капелло — 80 лет. Сегодня экс-тренер сборной России отмечает день рождения! Желаем Фабио счастья, здоровья и благополучия», – говорится в сообщении.
Напомним, Фабио Капелло занимал пост главного тренера сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская национальная команда вышла в финальную часть чемпионата мира 2014 года.
Последним местом работы Капелло был китайский клуб «Цзянсу Сунин» (2017-2018).
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Тренер Чехии Коубек об 1:1 с ЮАР: «Я оцениваю игру положительно. Мы должны были забить 2 гола, но упустили 4-5 явных моментов. Игроки отдали все силы – это больше, чем победа»