Талалаев рассказал о новых тренерах «Балтики»

Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»