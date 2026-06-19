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Талалаев — о новых тренерах «Балтики»: «Мне непросто дается отдавать время кому‑то на откуп, где будут новые идеи и принципы»

Матч ТВиещё 2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о взаимодействии с новыми тренерами.

Талалаев рассказал о новых тренерах «Балтики»
© РИА Новости

Ранее в штаб калининградцев вошли Артем Булойчик и Сергей Рыжиков.

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— Сейчас мы потихонечку выстраиваем нашу работу. Она непростая. Мне непросто дается отдавать время кому‑то на откуп, где будут новые идеи и принципы. Но эта работа обогащает, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» по итогам сезона набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

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