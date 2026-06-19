Талалаев рассказал о новых тренерах «Балтики»

Талалаев — о новых тренерах «Балтики»: «Мне непросто дается отдавать время кому‑то на откуп, где будут новые идеи и принципы»
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» рассказал о взаимодействии с новыми тренерами.
Ранее в штаб калининградцев вошли Артем Булойчик и Сергей Рыжиков.
— Сейчас мы потихонечку выстраиваем нашу работу. Она непростая. Мне непросто дается отдавать время кому‑то на откуп, где будут новые идеи и принципы. Но эта работа обогащает, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».
«Балтика» по итогам сезона набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.
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Ведущая, заявившая о смерти отца Месси, расплакалась и публично извинилась перед семьей Лео за фэйк
Тренер ЮАР Брос о сборной Чехии: «Они не любят играть в пас, их игра прямолинейна – навесы и длинные передачи. Любителям футбола больше понравилась наша игра»