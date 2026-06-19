Нападающий «Рубина» арендован «Олимпией»

Нападающий «Рубина» Чуни арендован «Олимпией» из Любляны
Пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале проинформировала о переходе нападающего Марвина Чуни в «Олимпию» из Любляны на правах аренды до конца сезона-2026/2027.
«Удачи, Марвин!» — написано в сообщении казанского клуба.
Форвард перешёл в «Рубин» в сентябре 2024 года. Минувший сезон Чуни провёл в аренде в «Сампдории» и «Бари». За два клуба в общей сложности 24-летний нападающий сыграл 33 матча, где отметился двумя забитыми мячами.
Действующее трудовое соглашение Чуни с казанским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.
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