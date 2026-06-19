Экс-игрок «Спартака» выбрал лучшего футболиста современности

Экс-игрок «Спартака» Комбаров выбрал лучшего игрока современности между Месси и Роналду
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Кирилл Комбаров выбрал лучшего игрока современности между аргентинским нападающим Лионелем Месси и португальским форвардом Криштиану Роналду. Этим летом оба футболиста в составе своих сборных играют на ЧМ-2026.
— Для тебя кто лучший игрок современности? Вот хорошо, что мы застали Месси и Криша. Для тебя кто?
— Месси, мне кажется, одарён и настолько талантлив и творит такие чудеса с мячом, что вообще не каждому дано. Роналду… Понятно, он работяга и пахарь, который добился своих результатов за счёт дисциплины и трудолюбия, — сказал Комбаров в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»
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Агбонлахор о Роналду в сборной: «Это эго, не так ли? Месси выиграл ЧМ, сделал хет-трик, а Криштиану думает: «Тоже могу». Мартинес думает: «Роналду забьет Узбекистану, и тогда все замолчат»
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Тренер ЮАР Брос о сборной Чехии: «Они не любят играть в пас, их игра прямолинейна – навесы и длинные передачи. Любителям футбола больше понравилась наша игра»