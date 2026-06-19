"Индепендьенте" сделал "Спартаку" новое предложение

Аргентинский "Индепендьенте" готовится улучшить предложение по покупке 50% прав на полузащитника "Спартака" Эсекьеля Барко.

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Как сообщает Espacio Rojo со ссылкой на De La Cuna Al Infierno, клуб собирается предложить не более 4 млн долларов за половину прав на игрока, но для осуществления сделки "Индепендьенте" нужно получить доход от продажи футболистов.

По данным источника, в скором времени Барко должен вернуться в Россию, чтобы возобновить тренировки со "Спартаком". В "Индепендьенте" считают преждевременными разговоры о структуре оплаты половины прав на полузащитника красно-белых.

Эсекьель Барко выступал за "Индепендьенте" на молодёжном (2015–2016) и взрослом уровнях (2016–2017; 57 матчей, 8 забитых мячей, 7 результативных передач). В прошлом сезоне аргентинец провёл в составе "Спартака" 37 встреч, забил 8 голов и отдал 9 голевых пасов, выиграв с командой Кубок России.

Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 16 млн евро.