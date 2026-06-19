Миранчук рассказал о тоске по России

Российский полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о тоске по родине. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Игрок отметил, что хочет поиграть вместе с братом-близнецом Антоном Миранчуком.

«Не скрываю, что я очень скучаю по России. Но возможно, что мне предложат еще один контракт в США, и я останусь», — добавил Алексей Миранчук.

Ранее Миранчук указал на то, что жизнь в Москве в бытовом плане лучше, чем в США. «Мало что сравнится с Москвой», — заявил он.

30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024-го. Его контракт с американским клубом действует до 31 декабря 2027 года. Антон Миранчук играет в московском «Динамо».