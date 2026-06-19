Болельщики «Зенита» сообщили о введении Fan ID на матчах Кубка России

Объединение болельщиков «Зенита» под названием «Ландскрона» сообщило, что с нового сезона на домашние матчи с участием клубов Мир РПЛ в Фонбет Кубке России можно будет попасть только при наличии Fan ID, известного также как паспорт болельщика.

«Друзья, соратники и просто единомышленники, пришла пора сообщить о том, что с нового сезона для посещения матчей Кубка России пути РПЛ будет требоваться FanID. Это логичный финал — и даже удивительно, что так затянули. Безусловно, всем расскажут о необходимых мерах безопасности в наше непростое время, которые почему-то важны только на футбольных матчах, и что это взаправду решает какие-то проблемы. Вспомнят о том, что важнее «любить футбол в себе, а не себя в футболе». Однако это всё останется только словами, ведь людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс, проявляющий свою волю и чувство единения, а, говоря про любовь, им едва ли доводилось представлять и примерять на себя, каково это — оставить то, что любишь. Впрочем, рассуждать можно много, но остаётся лишь ждать официального объявления и жить в действительно непростое время, когда ведут борьбу с одной из наиболее организованных, патриотичных и пассионарных частей социума и пытаются обезопасить от неё остальных, покуда земля и города горят в огне войны», — сказано в заявлении «Ландскроны» в телеграм-канале.