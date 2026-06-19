После продолжительной болезни умер лучший бомбардир чемпионата Италии сезона‑1995/96 Игор Протти, сообщила семья футболиста в социальной сети.

Ему было 58 лет.

— С глубокой скорбью семья сообщает, что Игор покинул нас прошлой ночью. Он хотел оставить вам это послание: «Это чудесное путешествие, как и любой матч, подошло к финальному свистку. Трудно подобрать слова, чтобы это объяснить. Единственное, что я могу сделать, это поблагодарить свою большую и замечательную семью, которую я обожал. А также всех людей, которые любили меня и были рядом, всех болельщиков команд, за которые я играл, за привязанность и любовь, которые они всегда проявляли, и которые были полностью взаимны, — говорится в заявлении.

Протти стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне‑1995/96 наряду с Джузеппе Синьори (24 гола). Он продемонстрировал эту результативность в составе «Бари», который по итогам того сезона занял 15‑е место и вылетел в Серию В.

Также Протти известен по выступлениям за «Лацио», «Наполи» и «Ливорно».