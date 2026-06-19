Игрок "Локомотива" перешел в "Пари НН"

"Пари НН" сообщил о подписании контракта с полузащитником Артёмом Тимофеевым, который с 2024 года выступал за "Локомотив".

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Ранее стало известно, что Тимофеев покинет московскую команду на правах свободного агента. Всего за "Локо" Тимофеев отыграл 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист, включая 5 игр без результативных действий в сезоне 2025/2026.

"Артём, желаем удачи на футбольном поле и за его пределами, побольше побед в составе "Пари НН"!" — говорится в сообщении нижегородского клуба.

Контракт Артёма Тимофеева с "Пари НН" рассчитан на два года.