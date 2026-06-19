«Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» проявляют интерес к игроку «Барселоны»

«Аль-Хилаль» и «Аль-Наср» проявляют серьезный интерес к вингеру «Барселоны» Рафинье.

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Как сообщает Mundo Deportivo, сам игрок не давал руководству каталонского клуба никаких сигналов о возможном желании покинуть команду этим летом. В «Барсе» также уверены, что Рафинья не стремится к уходу, и рассчитывают на бразильца в новом сезоне.

Отмечается, что «Барселона» согласилась бы на трансфер лишь в случае получения очень крупного предложения. Контракт 29-летнего Рафиньи действует до 2028 года.