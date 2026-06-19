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В «Барселоне» начинают сожалеть, что не продлили контракт с Левандовским — The Touchline

Чемпионат.com

В «Барселоне» начинают сожалеть о решении не продлевать контракт с 37-летним нападающим Робертом Левандовским, который покинул клуб летом. Об этом сообщает аккаунт The Touchline на странице в социальной сети X.

В «Барселоне» жалеют, что не продлили контракт с Левандовским
© Чемпионат

По информации источника, в мае сине-гранатовые полагали, что смогут найти замену для польского форварда без особых проблем. Однако попытки приобрести нападающих Хулиана Альвареса («Атлетико» Мадрид) или Жоао Педро («Челси») оказались сложнее, чем ожидалось изначально.

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Левандовски играл за «Барселону» с лета 2022 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и четырьмя результативными передачами. Ранее СМИ сообщали о готовящемся переходе игрока в «Чикаго Файр».

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