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Губерниев: сейчас всем очевидно, что Роналду – это балласт

Vprognoze.ru

Российский журналист Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru объяснил жёсткую позицию по отношению к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду.

Губерниев назвал Роналду балластом
© РИА Новости
«А при чём тут заслужил? Это спорт, а в спорте есть понятие конкуренции. Если человек её проигрывает, все видят. Если оперировать заслугами, тогда должны выступать только все те, кто раньше выигрывал, а молодёжь на подмену приходить не должна. Потому что разве можно, чтобы допустим 18-летний парень выиграл у олимпийского чемпиона? А как же пиетет и всё остальное? Это спорт и всем очевидно, что сейчас Роналду, к сожалению, я ему всегда очень симпатизировал – балласт», - сказал Губерниев корреспонденту Vprognoze.ru.
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Роналду не помог сборной Португалии обыграть ДР Конго (1:1) в первой игре на чемпионате мира 2026 года.

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