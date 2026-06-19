Губерниев назвал Роналду балластом

Российский журналист Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru объяснил жёсткую позицию по отношению к форварду сборной Португалии Криштиану Роналду.

«А при чём тут заслужил? Это спорт, а в спорте есть понятие конкуренции. Если человек её проигрывает, все видят. Если оперировать заслугами, тогда должны выступать только все те, кто раньше выигрывал, а молодёжь на подмену приходить не должна. Потому что разве можно, чтобы допустим 18-летний парень выиграл у олимпийского чемпиона? А как же пиетет и всё остальное? Это спорт и всем очевидно, что сейчас Роналду, к сожалению, я ему всегда очень симпатизировал – балласт», - сказал Губерниев корреспонденту Vprognoze.ru.

Роналду не помог сборной Португалии обыграть ДР Конго (1:1) в первой игре на чемпионате мира 2026 года.