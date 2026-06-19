«Динамо» продлило контракт с гендиректором Павлом Пивоваровым до 2029 года
Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале объявила о продолжении сотрудничества с генеральным директором Павлом Пивоваровым. Стороны продлили контракт до 2029 года.
«Желаем Павлу Константиновичу новых и новых успехов вместе с «Динамо»! Павел Пивоваров был назначен генеральным директором ФК «Динамо» Москва в январе 2021 года, входит в Совет директоров нашего клуба. За это время клуб дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России и играл в финале Кубка, существенно увеличил аудиторию, посещаемость «ВТБ Арены», коммерческие доходы и многие другие бизнес-показатели, проводил международные турниры и шоу-матчи, вышел на лидирующие позиции в спортивном маркетинге и бизнесе», — написано в сообщении «Динамо».
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