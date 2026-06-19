В "Динамо" ответили на вопрос о новом капитане

Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц, председатель совета директоров клуба Александр Ивлев, гендиректор клуба Павел Пивоваров дают в Новогорске пресс-конференцию по случаю назначения немца наставником команды. — Наша работа — помогать тренеру, у "Динамо" отличная инфраструктура. Мы будем делать эти большие шаги вместе, — подчеркнул Пивоваров.

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— Наша работа — помогать тренеру, у "Динамо" отличная инфраструктура. Мы будем делать эти большие шаги вместе, — подчеркнул Пивоваров.

— Я могу сказать, что наш стиль игры будет интенсивным, — отметил Шварц, также рассказав, когда в расположение команды прибудут отсутствующие игроки. — Что касается сборников из "Динамо", то будут дополнительные выходные, отпуск. Рикардо пока нет, это личные моменты. Маричаль приболел. Бителло позже будет.

— Кто будет капитаном команды?

— В "Динамо" я нахожусь два дня, у нас много достойных людей, позже я сообщу через средства массовой информации, — заявил Шварц.