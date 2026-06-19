"Динамо" продлило контракт с вратарем

Московский футбольный клуб "Динамо" продлил контракт с голкипером Андреем Луневым. Об этом сообщил на пресс-конференции гендиректор клуба Павел Пивоваров.

Соглашение подписано до лета 2027 года с возможностью продления на сезон и еще один сезон.

"Надеюсь, что буду в "Динамо" еще долгие годы", - отметил Лунев.

Лунев провел за бело-голубых 48 матчей, 10 из которых без пропущенных мячей, за московский клуб он играет с 2024 года. Также он выступал за столичное "Торпедо", "Уфу", петербургский "Зенит", германский "Байер" и азербайджанский "Карабах". Трижды становился чемпионом России в составе "Зенита", с "Карабахом" выигрывал чемпионат и Кубок Азербайджана.