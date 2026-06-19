«Балтика» проведет матч с медиакомандой

«Балтика» проведет товарищеский матч с медиакомандой «Альтерон».

© Sports.ru

Для калининградцев матч станет первым на летних сборах перед новым сезоном РПЛ.

Игра пройдет на поле УТЦ «Балтия» в Светлогорске 23 июня в 19:00 по московскому времени.

«Альтерон» никогда не играл в сезонах WINLINE Медиалиги. В 2025 году команда принимала участие в Кубке Медиалиги, откуда вылетела в 1/16 финала.

«Альтерон» возглавляет бывший полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов. За клуб выступают среди прочих экс-защитник «БАТЭ» и сборной Беларуси Михаил Сиваков, бывший защитник «Анжи» Мухаммад Шариф.