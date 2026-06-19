«Балтика» проведет матч с медиакомандой

«Балтика» проведет товарищеский матч с медиакомандой «Альтерон». Клуб никогда не участвовал в сезоне Медиалиги
«Балтика» проведет товарищеский матч с медиакомандой «Альтерон».
Для калининградцев матч станет первым на летних сборах перед новым сезоном РПЛ.
Игра пройдет на поле УТЦ «Балтия» в Светлогорске 23 июня в 19:00 по московскому времени.
«Альтерон» никогда не играл в сезонах WINLINE Медиалиги. В 2025 году команда принимала участие в Кубке Медиалиги, откуда вылетела в 1/16 финала.
«Альтерон» возглавляет бывший полузащитник «Локомотива» Владимир Маминов. За клуб выступают среди прочих экс-защитник «БАТЭ» и сборной Беларуси Михаил Сиваков, бывший защитник «Анжи» Мухаммад Шариф.
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо