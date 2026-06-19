Тренер «Динамо» заявил, что поддерживает контакт с Карпиным

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что находится в контакте с главным сборной России Валерием Карпиным.

Карпин тренировал «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.

— Год назад Карпин говорил, что поддерживает с вами контакт. Можете рассказать о ваших взаимоотношениях?

— Мы с Валерием Георгиевичем находимся в контакте. Знаю, что он тренирует сборную России. Это важно, чтобы я понимал нагрузку моих игроков в сборной.

— Следили ли вы за академией и молодыми футболистами?

— На протяжении двух дней и тренировок стоит отметить, что игроки хорошо подкованы технически, с хорошей тактической выучкой. Академия «Динамо» проделывает колоссальную работу в подготовке кадров для основы. Как тренер я дам возможность молодым футболистам проявить себя в основной команде.

— Кубок раньше был гораздо короче. Для вас оптимальное количество людей — это сколько? Должна быть большая заявка?

— Уверен, что мы найдём ряд компетентных игроков, которые позволят нам выигрывать матчи. Также понимаю, что мы должны многим дать проявить себя, — передает слова Шварца корреспондент «Матч ТВ».

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о строительстве новой академии клуба.

— Как обстоят дела со строительством академии?

— Мы начали проект в Тушине, ориентировочные сроки — 2029 год, к столетию Льва Яшина. Академия на 300 воспитанников со стадионом. Понимаем потребности жителей района, уделим внимание благоустройству, уже проводим социальные акции для населения. Коммерческих объектов там не планируется, исключительно спортивные и рекреационные объекты, со всех сторон позитивная история, — отметил Пивоваров.