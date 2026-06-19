Тренер «Динамо» заявил, что поддерживает контакт с Карпиным

Главный тренер «Динамо» Шварц заявил, что поддерживает контакт с тренером сборной России Карпиным
Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц заявил, что находится в контакте с главным сборной России Валерием Карпиным.
Карпин тренировал «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.
— Год назад Карпин говорил, что поддерживает с вами контакт. Можете рассказать о ваших взаимоотношениях?
— Мы с Валерием Георгиевичем находимся в контакте. Знаю, что он тренирует сборную России. Это важно, чтобы я понимал нагрузку моих игроков в сборной.
— Следили ли вы за академией и молодыми футболистами?
— На протяжении двух дней и тренировок стоит отметить, что игроки хорошо подкованы технически, с хорошей тактической выучкой. Академия «Динамо» проделывает колоссальную работу в подготовке кадров для основы. Как тренер я дам возможность молодым футболистам проявить себя в основной команде.
— Кубок раньше был гораздо короче. Для вас оптимальное количество людей — это сколько? Должна быть большая заявка?
— Уверен, что мы найдём ряд компетентных игроков, которые позволят нам выигрывать матчи. Также понимаю, что мы должны многим дать проявить себя, — передает слова Шварца корреспондент «Матч ТВ».
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о строительстве новой академии клуба.
— Как обстоят дела со строительством академии?
— Мы начали проект в Тушине, ориентировочные сроки — 2029 год, к столетию Льва Яшина. Академия на 300 воспитанников со стадионом. Понимаем потребности жителей района, уделим внимание благоустройству, уже проводим социальные акции для населения. Коммерческих объектов там не планируется, исключительно спортивные и рекреационные объекты, со всех сторон позитивная история, — отметил Пивоваров.
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Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо