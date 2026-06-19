В "Родине" оценили жеребьевку Пути РПЛ Кубка России
Спортивный директор московской "Родины" Алексей Зинин поделился мнением о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.
На групповом этапе новичок Премьер-Лиги сыграет в группе A со "Спартаком", "Рубином" и "Оренбургом".
"Интуитивно чувствовал, что именно эти команды и достанутся. "Рубин", где работает Артига, а также "Спартак" под руководством Карседо — человека из нашего партнёрского клуба. С "Оренбургом" и Ахметзяновым у нас интересные профессиональные отношения. Это те тренеры, работа которых нам очень хорошо знакома. Всё интересно, грех жаловаться на жеребьевку. Задача простая — идти дальше", — передаёт слова Зинина "Матч ТВ".
В прошлом сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо