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В "Родине" оценили жеребьевку Пути РПЛ Кубка России

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Спортивный директор московской "Родины" Алексей Зинин поделился мнением о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.

В "Родине" оценили жеребьевку Пути РПЛ
© ФК "Родина"

На групповом этапе новичок Премьер-Лиги сыграет в группе A со "Спартаком", "Рубином" и "Оренбургом".

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"Интуитивно чувствовал, что именно эти команды и достанутся. "Рубин", где работает Артига, а также "Спартак" под руководством Карседо — человека из нашего партнёрского клуба. С "Оренбургом" и Ахметзяновым у нас интересные профессиональные отношения. Это те тренеры, работа которых нам очень хорошо знакома. Всё интересно, грех жаловаться на жеребьевку. Задача простая — идти дальше", — передаёт слова Зинина "Матч ТВ".

В прошлом сезоне "Родина" выиграла Первую лигу и впервые в своей истории вышла в РПЛ.

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