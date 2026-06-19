Футболист «Зенита» объяснил, чем выделяется матч с «Сочи»

Футболист «Зенита» Ерохин объяснил, чем выделяется матч с «Сочи» в прошедшем сезоне
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в ходе углубленного медицинского обследования рассказал «Матч ТВ», как победа над «Сочи» помогла команде должным образом завершить предыдущий сезон.
В четверг «Зенит» вышел из отпуска, 18 и 19 июня игроки прошли углубленное медицинское обследование, а 20 июня приступят к тренировкам.
В прошлом сезоне «Зенит» обыграл «Ростов» (1:0) в заключительном туре МИР РПЛ и в 11‑й раз выиграл чемпионат России. В 29‑м туре «сине‑бело‑голубые» переиграли дома «Сочи» (2:1) благодаря голу Ерохина в концовке встречи. Победа над сочинцами позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата.
— Как провели отпуск?
— Большую часть — в Санкт‑Петербурге. Занимались семейными делами, продлением контракта с «Зенитом». Еще недельку провели на море и на пару дней успели заскочить в родной Барнаул. В общем, отпуск пролетел быстро, сейчас с новыми силами и эмоциями начинаем подготовку к новому сезону.
— Не задумывались, какое это у вас по счету углубленное медицинское обследование?
— Видимо, дело уже к трехзначной цифре идет (улыбается). Но если серьезно, это нужно и важно. И для работы, и для себя, пусть даже в своем организме уверен. Пройдем медосмотр, начнем сборы.
— Если вернуться в прошлый сезон, ваш победный гол в ворота «Сочи» в предпоследнем туре сейчас особо вспоминается?
— Если все проанализировать, то, как складывался весь турнир, думаю, нам нужна была эмоциональная концовка. В итоге матч с «Сочи» стал зарядом (который помог) завершить сезон так, как мы его завершили. Но это уже история. Фактов из нее не вычеркнешь, но уже надо думать о следующем сезоне, — сказал Ерохин «Матч ТВ».
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Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо