Рэзван Луческу покинул пост главного тренера греческого ПАОКа
Греческий футбольный клуб ПАОК объявил об уходе Рэзвана Луческу с поста главного тренера.
Румынский специалист возглавлял команду из Салоников с 2021 года.
— ПАОК объявляет, что сотрудничество с главным тренером Рэзваном Луческу завершается по обоюдному согласию. Наш совместный путь был отмечен титулами, великими победами, яркими эмоциями и моментами, которые навсегда останутся в памяти семьи ПАОК. Но прежде всего он характеризовался взаимным уважением и глубокой связью, которая строилась все эти годы, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.
Под руководством Луческу ПАОК выигрывал чемпионат страны в сезоне‑2023/24.
За греческую команду выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов.
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»