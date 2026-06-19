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Рэзван Луческу покинул пост главного тренера греческого ПАОКа

Матч ТВ

Греческий футбольный клуб ПАОК объявил об уходе Рэзвана Луческу с поста главного тренера.

Луческу покинул пост главного тренера греческого ПАОКа
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Румынский специалист возглавлял команду из Салоников с 2021 года.

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— ПАОК объявляет, что сотрудничество с главным тренером Рэзваном Луческу завершается по обоюдному согласию. Наш совместный путь был отмечен титулами, великими победами, яркими эмоциями и моментами, которые навсегда останутся в памяти семьи ПАОК. Но прежде всего он характеризовался взаимным уважением и глубокой связью, которая строилась все эти годы, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

Под руководством Луческу ПАОК выигрывал чемпионат страны в сезоне‑2023/24.

За греческую команду выступают российские футболисты Магомед Оздоев и Федор Чалов.

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