«Реал» нацелился на футболиста сборной Марокко стоимостью от € 70 млн — Sky Sport Germany
Мадридский «Реал» является одним из ведущих клубов, заинтересованных в 18-летнем полузащитнике сборной Марокко и «Лилля» Айюбе Буадди. Футболист привлёк дополнительное внимание топ-команд после матча с Бразилией (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По информации источника, «Лилль» готов рассмотреть предложения о трансфере игрока в размере от € 70 млн.
Подчёркивается, в матче с Бразилией Буадди сделал 60 точных передач из 66, а также 87 раз коснулся мяча.
В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
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США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»