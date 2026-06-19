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«Кубань» не прошла лицензирование на участие во Второй лиге А: «Продолжим жизнь! Берем паузу для перезагрузки. Внимание будет приковано к молодежной команде»

Sports.ru

«Кубань» сообщила, что не сыграет в предстоящем сезоне LEON Второй лиги А.

«Кубань» не прошла лицензирование на участие во Второй лиге А
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«Дорогие болельщики! В связи со сложившейся ситуацией и сложностями при прохождении лицензирования на текущий сезон, профессиональный футбольный клуб «Кубань» не примет участия в предстоящем Первенстве LEON Второй лиги А сезона-2026/2027. Торопимся вас успокоить: ПФК «Кубань» продолжит свою жизнь и деятельность! Желто-зеленые не исчезают с футбольной карты страны – мы берем необходимую паузу для перезагрузки. В этот период наше главное внимание будет приковано к молодежной команде. «Кубань-М», полностью сформированная из воспитанников Регионального центра РФС ПФК «Кубань», продолжит защищать цвета клуба в Высшей лиге Чемпионата Краснодарского края 2026 года», – говорится в заявлении клуба.
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