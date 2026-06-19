Выяснилось, сколько «Реал» может попросить за игрока, интересующего «МЮ» и «Ливерпуль»

Полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени известно, что ему не гарантировано место в команде после прихода в клуб тренера Жозе Моуринью. Его будущее в стане «сливочных» может оказаться под угрозой, если испанский гранд совершит новые трансферы. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» знают о ситуации французского футболиста и готовы отреагировать в случае её ухудшения. «Арсенал» и «Челси» также следят за развитием событий, но их интерес менее выраженный.

Подчёркивается, что «Королевский клуб» запросит в районе € 100 млн за переход 26-летнего игрока. В «Реале» считают, что продажа Тчуамени способна профинансировать перестройку команды при Моуринью.

В минувшем сезоне француз принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.