Миранчук прокомментировал слова своей невесты о жизни в США

Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал слова своей невесты Елены Максимовой о жизни в США.

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В декабре 2025 года Максимова раскритиковала уровень жизни в США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн».

– Не может ли эта публичная критика отрицательно сказаться на твоей карьере? Все-таки у тебя контракт с американским клубом.

– А как же свобода слова… Это не критика, все сказано просто по факту. Так что это абсолютно нормальная ситуация.

Что касается продуктов в США, то это действительно все так и есть, как она сказала. Продукция другая, доставляется с других материков, стран. Все не такое, как в России. Видимо, что-то содержится в продуктах, состав другой.

В США можно очень быстро набрать вес, не заметив этого.

– В США жизнь дороже, чем в России?

– Да, там дороже. Не скажу, что я пристально смотрю на цены, но иногда это заметно. Если спросить у американцев, они скажут то же самое. За доставку, за бензин и за еду нужно много платить. Жена сказала все по факту, высказала свою позицию. Но почему-то у нас в прессе это вызвало ажиотаж, – сказал Миранчук.