Миранчук прокомментировал слова своей невесты о жизни в США

Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»
Полузащитник «Атланты» и сборной России Алексей Миранчук прокомментировал слова своей невесты Елены Максимовой о жизни в США.
В декабре 2025 года Максимова раскритиковала уровень жизни в США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн».
– Не может ли эта публичная критика отрицательно сказаться на твоей карьере? Все-таки у тебя контракт с американским клубом.
– А как же свобода слова… Это не критика, все сказано просто по факту. Так что это абсолютно нормальная ситуация.
Что касается продуктов в США, то это действительно все так и есть, как она сказала. Продукция другая, доставляется с других материков, стран. Все не такое, как в России. Видимо, что-то содержится в продуктах, состав другой.
В США можно очень быстро набрать вес, не заметив этого.
– В США жизнь дороже, чем в России?
– Да, там дороже. Не скажу, что я пристально смотрю на цены, но иногда это заметно. Если спросить у американцев, они скажут то же самое. За доставку, за бензин и за еду нужно много платить. Жена сказала все по факту, высказала свою позицию. Но почему-то у нас в прессе это вызвало ажиотаж, – сказал Миранчук.
Гасилин о фоле Месси: «Его нельзя было удалять, хотя напрашивалась красная карточка. Этот человек собирает стадионы, он величайший»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»
Гасилин о фоле Месси: «Его нельзя было удалять, хотя напрашивалась красная карточка. Этот человек собирает стадионы, он величайший»
США – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Скоулз о Роналду: «В 41 год выходить в старте может только вратарь. Криштиану, наверное, бесится из-за хет-трика Месси. Мне жаль Мартинеса, в душе он понимает, что это вредит команде»