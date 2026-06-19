Даниил Уткин вернулся в «Краснодар»

Полузащитник Даниил Уткин на правах свободного агента перешел в «Краснодар», сообщает пресс‑служба клуба.

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Соглашение с 26‑летним футболистом рассчитано до лета 2029 года.

Уткин — воспитанник академии «Краснодара». В июле 2022 года он перешел в «Ростов». Также он на правах аренды выступал за грозненский «Ахмат», калининградскую «Балтику» и московское «Торпедо».