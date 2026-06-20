46-летний Роналдиньо возобновит карьеру

Бразильский футболист Роналдиньо возобновит карьеру. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
46-летний Роналдиньо подписал контракт с итальянским клубом «Равенна» и сыграет в Серии С (третий по силе дивизион чемпионата страны). Презентация бразильца должна состояться в Майами 23 июня, после чего он отправится на сборы новой команды.
«Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести этот дух в Равенну», — заявил футболист.
Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году, его последним клубом был бразильский «Флуминенсе». В разное время он выступал за «Пари Сен-Жермен», «Барселону» и «Милан». Вместе с каталонцами он выигрывал Лигу чемпионов, а в 2005 году получил «Золотой мяч». Вместе со сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира в 2002-м, а также побеждал в Кубке Америки и Кубке конфедераций.
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