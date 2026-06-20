Стало известно, будет ли 46-летний Роналдиньо играть постоянно за свой новый клуб

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Милана» Роналдиньо не будет выступать за клуб итальянской Серии C «Равенну» на постоянной основе. Об этом в своих соцсетях рассказал журналист Фабрицио Романо.

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Участие бразильца в жизни клуба ограничится рекламными кампаниями и товарищеским матчем.

Роналдиньо является чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В 2004 и 2005 годах он признавался лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). В 2005 году бразилец стал обладателем «Золотого мяча». В разное время он выступал за «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», «Пари Сен-Жермен» и «Милан». Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году.

«Равенна» никогда в своей истории не играла в Серии A. Лучшим достижением клуба в Серии Б стало 8-е место в сезоне 1996/97.

Чемпионом Италии сезона-2025/26 стал миланский «Интер», второе место занял «Наполи», замкнула тройку сильнейших столичная «Рома».

Ранее Роналдиньо был признан лучшим футболистом 2000-х.