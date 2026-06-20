Впервые в истории ЧМ игрока удалили за прикрытый рот

Во время матча группового этапа чемпионата мира между Турцией и Парагваем произошло историческое событие: впервые в истории турнира футболист получил красную карточку за прикрытый рот.

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Удалили одного из лидеров парагвайской сборной Мигеля Альмирона. Под занавес первого тайма он прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из соперников. Рефери из Сальвадора Иван Бартон показал Альмирону красную.

Впрочем, играя в меньшинстве всю вторую половину, Парагвай выстоял и победил - 1:0. Единственный мяч на второй минуте забил Матиас Галарса.