Впервые в истории ЧМ игрока удалили за прикрытый рот
Во время матча группового этапа чемпионата мира между Турцией и Парагваем произошло историческое событие: впервые в истории турнира футболист получил красную карточку за прикрытый рот.
Удалили одного из лидеров парагвайской сборной Мигеля Альмирона. Под занавес первого тайма он прикрыл рот рукой и что-то сказал одному из соперников. Рефери из Сальвадора Иван Бартон показал Альмирону красную.
Впрочем, играя в меньшинстве всю вторую половину, Парагвай выстоял и победил - 1:0. Единственный мяч на второй минуте забил Матиас Галарса.
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