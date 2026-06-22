Агент Кравцова рассказал о возможном переходе игрока из "Сочи" в "Локомотив"

Агент футболиста "Сочи" высказался о возможном переходе игрока в "Локомотив"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Сочи" Кирилла Кравцова, высказался о будущем своего клиента.
По словам агента, переговоры с "Локомотивом" продолжаются.
- Переговоры с "Локомотивом" идут, все в рабочем процессе. Посмотрим, где и когда окажется Кирилл. Это его карьера, и ему принимать решение, - приводит слова Талаева "РБ Спорт".
В минувшем сезоне Кирилл Кравцов провел за "Сочи" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет три забитых мяча. Рыночная стоимость 24-летнего полузащитника, согласно версии Transfermarkt, составляет 1,2 миллионов евро, его контракт с южанами рассчитан до конца июня текущего года.
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