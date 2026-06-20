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В "Динамо" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы

Rusfootball

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном подписании Артема Дзюбы. По словам Ивлева, принимать такие решения должен спортивный директор.

В "Динамо" ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы
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- Принимать такие решения – прерогатива спортивного директора, других сотрудников спортивного блока, главного тренера, - цитирует Ивлева Metaratings.
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Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании минувшего сезона он объявил об уходе из клуба на правах свободного агента. Напомним, что нападающий является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 1 миллион евро.

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