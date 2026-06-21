«Ваше мнение никого не интересует». Генич назвал лучшего комментатора ЧМ-2026
Известный комментатор и телеведущий Константин Генич поделился личным мнением о том, кого считает лучшим комментатором на чемпионате мира 2026 года на данный момент.
«Не спится. Наверное, перенервничал и распереживался;)) Раз уж такая тема, то… Послушал всех комментаторов на ЧМ, и ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ (специально акцент делаю) пока лучше всех слушается Олег Пирожков. Ни одного вопроса. Но это для меня… Хотя 🤷♂️👇 «Ваше мнение никого не интересует» (с)», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Ранее Генич выразил недовольство своей работой на матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, в котором национальная команда Нидерландов разгромила сборную Швеции со счётом 5:1, опубликовав забавное видео на своей странице в соцсетях.
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