Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 22 июня 2026 года
В ночь с 21 на 22 июня в группах G и H прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 22 июня 2026 года:
Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.
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Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя – португалец забил победный гол ганцам
Салах станцевал на улице Ванкувера с фанатами сборной Египта. У Мохамеда гол и пас против Новой Зеландии
Энцо Фернандес: «Месси – замечательный человек, великий игрок. Книги не хватило бы, чтобы описать все, чему я у него научился»