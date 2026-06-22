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«Краснодар» отреагировал на исторический гол Ленини за Кабо-Верде на ЧМ-2026

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«Краснодар» отреагировал на гол полузащитника Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Уругвая (1:0). Этот гол стал первым в истории для Кабо-Верде на чемпионатах мира.

Гол Ленини помог Кабо-Верде повторить редкое достижение, державшееся 96 лет на ЧМ
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«Мяч в ворота сборной Уругвая забил Кевин? Ленини! Кевин? Ленини!» — написала пресс-служба «Краснодара» на странице в телеграм-канале.

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Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 118 матчей за клуб.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

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