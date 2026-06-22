Гол Ленини помог Кабо-Верде повторить редкое достижение, державшееся 96 лет на ЧМ

«Краснодар» отреагировал на исторический гол Ленини за Кабо-Верде на ЧМ-2026
«Краснодар» отреагировал на гол полузащитника Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде в матче второго тура ЧМ-2026 со сборной Уругвая (1:0). Этот гол стал первым в истории для Кабо-Верде на чемпионатах мира.
«Мяч в ворота сборной Уругвая забил Кевин? Ленини! Кевин? Ленини!» — написала пресс-служба «Краснодара» на странице в телеграм-канале.
Ленини выступает за «Краснодар» с 2022 года. На его счету 118 матчей за клуб.
В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а сборная Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре, группового этапа Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.
Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Уругвай – Кабо-Верде – 2:2! Ленини из «Краснодара» открыл счет со штрафного, Араухо сравнял и отдал пас на Каноббио, Варела забил после ошибки Муслеры
Салах, Мармуш, Вуд и Какаче – в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026
Испания возглавляет группу H на ЧМ после 2-го тура, имея 4 очка. У Уругвая и Кабо-Верде по 2 балла, у Саудовской Аравии – 1
Уругвай – Кабо-Верде – 2:2! Ленини из «Краснодара» открыл счет со штрафного, Араухо сравнял и отдал пас на Каноббио, Варела забил после ошибки Муслеры
Салах, Мармуш, Вуд и Какаче – в старте на игру Новой Зеландии и Египта на ЧМ-2026