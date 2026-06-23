Тренер Артига рассказал, что изменил в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига назвал три игровых аспекта, которые изменил в казанской команде после назначения. Под его руководством «Рубин» улучшил свои результаты в весенней части сезона.

– Весной «Рубин» вообще был в топ-5 лиги по набору очков. Как себе объясняете это?

– Ключевой момент: мы с моим штабом пришли в «Рубин» не ломать то, что работало до нас. Мы понимали, что у этого состава есть сильные качества. Хотели сохранить их, где-то улучшить, а также добавить нюансы, чтобы приблизиться к тому стилю, который я хочу видеть.

– Что конкретно поменяли с приходом в «Рубин»? Назовите три вещи.

– Первое – прессинг и контрпрессинг. До нашего прихода «Рубин» практически не использовал высокий прессинг, когда соперник выходит из обороны. Этот компонент мы значительно улучшили. Что касается контрпрессинга, сейчас мы гораздо активнее, агрессивнее действуем в этом компоненте. Очень много мячей отбираем на высоких участках поля.

Второй аспект, без которого невозможно играть в футбол, это показатель по пробегу. В первой части сезона «Рубин» был последней командой лиги по пробегу, в целом, и по пробегу в режиме высокой интенсивности. Сейчас, по итогам сезона, мы смогли улучшить этот показатель и поднялись в середину таблицы.

Также «Рубин» был на последнем месте в лиге по владению – этот момент мы тоже постарались улучшить. В первой части чемпионата средний процент владения составлял 41. Нам удалось увеличить этот показатель до 48%, причём в некоторых матчах наш процент владения доходил до 50 и 60. Однако определённо нам ещё есть в чём прибавлять, будем стараться улучшать эти показатели, — приводит слова Артиги «Бизнес Online».